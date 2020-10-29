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2020-10-29 43 شاعرًا وشاعرة في مهرجان الشعر الثالث بـ أدبي الباحة تحت شعار إلا رسول الله متابعات الخليج 365-حسن عسيري ينطلق مساء اليوم الخميس مهرجان الشعر الثالث بنادي الباحة الأدبي الثقافي تحت شعار (إلا رسول الله) بمشاركة ٤٣ شاعرًا وشاعرة من كافة أنحاء الوطن العربي. وسيكون ضيوف الأمسية الأولى من الساعة 8 إلى 9 مساء، عبدالله العنزي (السعودية) جاسم الصحيح (السعودية) راشد العيسى (الأردن)، محمد البريكي (الإمارات)، أحمد البهكلي (السعودية)، عيسى جرابا،(السعودية) عبدالرزاق حسين (فلسطين)، عبدالرحمن سابي (السعودية)، حسن صميلي (السعودية)، تهاني الصبيح (السعودية)، هزبر محمود (العراق). أما الأمسية الثانية من الساعة 9:15 إلى 10:15 مساء فستكون بحضور جمال الملا (عمان)، عبدالرحمن العشماوي (السعودية)، عبدالرزاق حمود (السعودية)، صالح الهنيدي (السعودية)، ياسين البكالي (اليمن)، عوض العمري (السعودية)، وسام العاني (العراق)، معبر النهاري (السعودية)، فلاح العتيبي (السعودية)، حسين النجمي (السعودية)، ماجد الأسود (سوريا). Advertisements وبالنسبة إلى الأمسية الثالثة يوم غد الجمعة من الساعة 8:00 إلى 09:00 مساء فبحضور الواثق يونس (السودان)، مروة حلاوة (سوريا)، محمد العطوي (السعودية)، عقيل اللواتي (عمان)، جاسم عساكر (السعودية)، عبدالعزيز الزهراني (السعودية) حسن شهاب الدين (مصر)، سعد الرفاعي (السعودية)، محمد الجلواح (السعودية)، عوض القرني (السعودية)، صالح العمري (السعودية). والأمسية الرابعة من الساعة 9:15 إلى 10:15 مساء، بحضور مطلق العتيبي (السعودية)، محمد الشدوي (السعودية)، أحمد حسن (مصر)، صالح العوض (السعودية)، عبدالملك الخديدي (السعودية)، عبداللطيف الجمل (السعودية)، فيصل الغامدي (السعودية)، عايض الثبيتي (السعودية)، عيادة خليل (السعودية)، خالد الغيلاني (السعودية).

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