النيابة: الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت النيابة العامة، أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية، مؤكدةً أن الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظامًا، ويُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي.

Advertisements

وتابعت أنه بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، يوم أمس الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غلامة الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها حريق جبل غلامة وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.



شارك الخبر







