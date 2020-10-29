شكرا لقرائتكم النيابة: الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
النيابة: الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة
بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة، أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية، مؤكدةً أن الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الخميس، إن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظامًا، ويُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي.
وتابعت أنه بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.
وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، يوم أمس الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غلامة الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.
وقادت التحريات الأمنية إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها حريق جبل غلامة وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة: الإضرار بالغطاء النباتي يعرض صاحبه للمساءلة الجزائية المغلظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.