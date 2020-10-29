التعليم تتلقى طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني عبر نظام فارس

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت ⁧وزارة التعليم⁩ لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية؛ عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي؛ اعتبارًا من ١٤٤٢/٣/١١هـ ولمدة شهر عبر نظام فارس⁩ وفق الشروط والضوابط المحددة.

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وكانت التعليم قد أعلنت ضوابط تمديد فترة الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية، حيث اشتملت على ألا يسبق للموفد الحصول على تمديد، وأن يكون الموفد في الفصل الأخير من المدة الممنوحة لإيفاده، وأن يكون مجموع ما درسه أقل من أربعة فصول دراسية لموفد الماجستير، وأقل من ستة فصول دراسية لموفد الدكتوراه سواء بقرار إيفاد أو بمستند نظامي.

وأيضًا، ألا يكون التمديد بسبب تدني مستوى الموفد أو تغيير التخصص أو الجامعة دون قرار من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث، وألّا يكون الموفد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة في قرار الإيفاد، كذلك ألا يكون قد باشر عمله أو تمتع بإجازة، باعتبار ذلك يلغي قرار الإيفاد، وأن يكون الموفد متميزًا في دراسته، ولديه توصية من قبل المشرف لحاجته التمديد.

ونوّهت وزارة التعليم حينها إلى أن مدة التمديد فصلان دراسيان لمرحلة الدكتوراه، وفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير حسب ما تنص عليه الخطة الدراسية، مؤكدةً على ضرورة رفع النماذج المطلوبة إلكترونيًا بسبب الظروف الراهنة لجائحة كورونا.



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