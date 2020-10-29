تويوتا تستدعي 1.5 مليون سيارة إضافية لأكثر من 40 طرازًا

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - متابعة

أضافت شركة تويوتا اليابانية لإنتاج السيارات 1.5 مليون سيارة إضافية لقائمة السيارات التي طلبت استردادها لإصلاح خلل في مضخات الوقود يمكنه التسبب في تعطل المحركات.

وأكدت تويوتا أن عملية الاستدعاء الأخيرة ترفع العدد الإجمالي إلى 3.3 مليون سيارة تحمل العلامة التجارية “تويوتا” و “لكزس” تحتاج للإصلاح.

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ويغطي الاستدعاء أكثر من 40 طرازًا لسيارات يعود تاريخها لعام 2013، وهو ما يشمل الكثير من طرازات تويوتا ولكزس.

وقالت تويوتا في بيان، أمس الأربعاء، إن مضخات الوقود قد تتوقف فجأة عن العمل، ما قد يؤدي إلى توقف المركبة بشكل مفاجئ، وقد لا يتمكن السائقون من إعادة تشغيلها، إذا حدث التوقف والسيارة تتحرك بسرعة كبيرة فقد يزداد خطر وقوع حادث”.

وأرسلت أسوشيتد برس رسالة لتويوتا تسأل عما إذا كانت هناك حوادث أو إصابات قد وقعت بسبب المشكلة ام لا.

وسيقوم وكلاء تويوتا ولكزس باستبدال مضخات الوقود بدون أي تكلفة يتحملها العملاء.



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