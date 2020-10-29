ارتفاع صافي أرباح أسمنت السعودية 28.19% إلى 106.4 مليون ريال

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة أسمنت السعودية، اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي الأرباح 28.19% إلى 106.4 مليون ريال، مقابل نحو 83 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول” أن ارتفاع صافي الأرباح، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبيعات، إلى جانب ارتفاع حصة الشركة في أرباح شركات زميلة، وارتفاع الإيرادات الأخرى وانخفاض مصاريف التمويل والمصاريف الإدارية والعمومية.

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وأشارت أسمنت السعودية إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع وارتفاع مخصص الزكاة.

وعلى أساس ربعي صعدت أرباح الشركة بنسبة 42.8%، مقارنة بأرباح الربع السابق، التي بلغت 74.5 مليون ريال.

وكشفت نتائج شركة أسمنت السعودية بالتسعة أشهر الأولى من عام 2020، ارتفاع صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 328.5 مليون ريال مقابل 307.8 مليون ريال للفترة نفسها من 2019، بارتفاع 6.7%.



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