، اختتام ملتقى "الإبداع في رعاية الموهوبين" بتعليم القريات ،

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تصوير: خالد العنزي: اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين والذي تم إطلاقه عن بُعد الأحد الماضي بإدارة التعليم بالقريات، تحت شعار "الإبداع في رعاية الموهوبين"، واستمر مدة 3 أيام، ونظّمه "تعليم القريات" برئاسة مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع.
قدّم الملتقى عدة جلسات وأوراق عمل عبر مختصين ومهتمين بمجال "الموهبة والإبداع"، واستمرت حتى اليوم الثالث والختامي من الملتقى الثلاثاء الماضي الموافق (10 ربيع الأول 1442هـ/ 27 أكتوبر 2020م).
وبدأت الجلسات بورقة عمل للدكتور صالح عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات - دكتوراه في الموهبة والإبداع- بعنوان (الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.
فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان "استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين"، قدّمها الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الإمام محمد بن سعود، بإدارة ناصر المطيري.
وجاءت الجلسة الثالثة بإدارة "هناء الجهني"، وقدمت خلالها الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، ورقة عمل بعنوان "إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا"، وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع" قدّمها الدكتور عدنان محمد القاضي، أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وأدارها الدكتور هاني البلوي.
واختتمت الجلسات بورقة عمل "النظريات المفسرة للعملية الإبداعية" قدّمها الدكتور عادل منير الزايدي، مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وإدارة الدكتور خالد الحربي.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 11:33 AM
بمشاركة نخبة من المهتمين والخبراء بمجال الموهبة لمدة 3 أياماختتام ملتقى "الإبداع في رعاية الموهوبين" بتعليم القريات
تصوير: خالد العنزي: اختتمت فعاليات الملتقى العلمي الأول لرعاية الموهوبين والذي تم إطلاقه عن بُعد الأحد الماضي بإدارة التعليم بالقريات، تحت شعار "الإبداع في رعاية الموهوبين"، واستمر مدة 3 أيام، ونظّمه "تعليم القريات" برئاسة مدير التعليم بالقريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي ومشاركة نخبة من خبراء الموهبة والإبداع.
قدّم الملتقى عدة جلسات وأوراق عمل عبر مختصين ومهتمين بمجال "الموهبة والإبداع"، واستمرت حتى اليوم الثالث والختامي من الملتقى الثلاثاء الماضي الموافق (10 ربيع الأول 1442هـ/ 27 أكتوبر 2020م).
وبدأت الجلسات بورقة عمل للدكتور صالح عطية الجهني رئيس قسم الموهوبين بتعليم القريات - دكتوراه في الموهبة والإبداع- بعنوان (الاعتماد المهني لمعلم الطلبة الموهوبين) وأدار الجلسة الأستاذ يوسف الجباب.
فيما بدأت الجلسة الثانية بورقة عمل بعنوان "استراتيجية مقترحة للشراكة بين التعليم العام والجامعات في مجال رعاية الموهوبين"، قدّمها الأستاذ الدكتور خالد عواض الثبيتي رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي في جامعة الإمام محمد بن سعود، بإدارة ناصر المطيري.
وجاءت الجلسة الثالثة بإدارة "هناء الجهني"، وقدمت خلالها الدكتورة نادية محمد الخياط مشرفة عموم في الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم، ورقة عمل بعنوان "إدارة برامج الموهوبين باستخدام تطبيقات التعليم الإلكتروني الغير متزامن خلال جائحة كورونا"، وفي الجلسة الرابعة التي جاءت بعنوان "التفكير الإبداعي وثقافة الابتكار الطريق إلى الاختراع" قدّمها الدكتور عدنان محمد القاضي، أستاذ تربية الموهوبين المساعد بجامعة المملكة دكتوراه في تربية الموهوبين، وأدارها الدكتور هاني البلوي.
واختتمت الجلسات بورقة عمل "النظريات المفسرة للعملية الإبداعية" قدّمها الدكتور عادل منير الزايدي، مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية، دكتوراه في الموهبة والإبداع، وإدارة الدكتور خالد الحربي.
، اختتام ملتقى "الإبداع في رعاية الموهوبين" بتعليم القريات ،
المصدر : الخليج 365
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