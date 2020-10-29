شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث "الملكية الفكرية": 5 عقوبات على مستخدمي الصورة بغير حق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للملكية الفكرية محمد حسن على أهمية العقوبات التي أقرتها المملكة في مواجهة نشر الصورة بغير حق .

وقال متحدث الهيئة أن هناك حرص على رفع الوعي المجتمعي بحقوق الملكية الفكرية وكانت الهيئة تعمل عليه طيلة 18 شهر قبل تطبيق العقوبات .

وأشار إلى أن حماية الملكية الفكرية تشجع المصورين على إلتقاط الصور المعبرة بإطمئنان فالصورة تغني عن ألف كلمة ، كما تشجع على مجال صناعة العلامات التجاية ، وهناك 5 أنواع من العقوبات مقررة على مخالفي حقوق الملكية فيما يتعلق بالصور من أجل ردعهم .

وأضاف أن كل أسبوع يتم نشر " قصة انتهاك " لرفع الوعي بعدم استخدام الصور الخاصة بدون إذن من صاحبها لحماية حقوق الملكية الفكرية بما يخدم التطور الثقافي الفكري للمجتمع .