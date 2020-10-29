شكرا لمتابعة خبر عن بدء المرحلة الثالثة للعمرة بنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): يشهد يوم الأحد المقبل بدء المرحلة الثالثة للعمرة بنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية. يشهد يوم الأحد المقبل بدء المرحلة الثالثة للعمرة بنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية. وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، عمرو المداح، أن الوزارة رفعت الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن بشكل يحافظ على سلامتهم. ونوه بأن المرحلة الرابعة والأخيرة تتضمن أيضا السماح بالعمرة والزيارة والصلوات، وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية.

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