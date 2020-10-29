شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة تُحذر من قطع الأشجار أو إضرام النيران بها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة اليوم، الخميس، من الإضرار بالغطاء النباتي، مضيفة أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظاماً.

وأكدت أنه يحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها.

وأضافت النيابة أن مخالفة ذلك تجعل المخالف يقع تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.