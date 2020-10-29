شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء أكثر من 9 آلاف قضية بالصلح منها رؤية وحضانة الأطفال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تقرير عدلي ارتفاع عدد القضايا المنتهية بالصلح لتسجل 9660 قضية وبنسبة ارتفاع 27.7 % من أصل 37.480 طلب خلال العام الماضي ، شملت قضايا أحوال شخصية كطلب حضانة ورؤية الأبناء .

جاء ذلك بعد إطلاق الوزارة خدمة الصلح عن بعد التي سهلت تقديم الخدمة إلكترونياً بين أطراف النزاع بجانب تسهيل إجراءات وقواعد مكاتب المصالحة فضلاً عن ارتفاع عدد مراكز الشمل خدمت ما يزيد عن 5 آلاف عائلة في جميع مناطق المملكة .

وأتاحت تلك المراكز المتخصصة رؤية الأبناء من خلال تمكين تنفيذ القرار القضائي ، وتوفير غرف مجهزة بألعاب وهدايا الأطفال وتقديم شخصيات كرتونية تفاعلية وغيرها من الطرق .