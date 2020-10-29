شكرا لمتابعة خبر عن خبير زلازل يكشف سبب الشعور بالهزة الأرضية في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أوضح المشرف على مركز الدراسات الزلزالية، الدكتور عبدالله العمري، سبب الشعور بالهزة الأرضية التي وقعت يوم أمس في جنوب شرقي محافظة خميس مشيط.

وذكر العمري أن الهزة الأرضية وقعت على عمق ضحل أقل من 3 كيلومترات، لذلك شعر البعض بها، لافتا إلى الهزة وقعت وسط الصفيحة Intraplate التي لم يسبق أن وقعت فيها هزات سابقة.

يذكر أن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية رصدت يوم أمس هزة أرضية بقوة 3.1 على مقياس ريختر، وبعمق يصل إلى 2.5 كيلومترات، جنوب محافظة خميس مشيط.