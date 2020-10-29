شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الموارد البشرية بشأن موعد انتهاء طلب نقل الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، موعد انتهاء طلب نقل الخدمة، مبينة أن الانتهاء يكون بعد شهر من تاريخ التقديم.

وقال حساب "العناية بالعملاء" التابع لوزارة الموارد البشرية أنه في حال لم يتم تقديم الرفض أو القبول على طلب نقل الخدمة يرفض الطلب الياً بعد شهر من تاريخ تقديم الطلب.

‏‎‎‎جاء ذلك تجاوبا مع استفسار تلقته من أحد المتابعين حول موعد انتهاء طلب نقل خدمات.