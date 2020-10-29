شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك
وايامه 13 يوما.
وقال الحصيني في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن المنزلة الثانية من منازل الوسم هي النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، تزداد فيها برودة الأجواء ليلا ؛وتخف الحرارة نسبيا نهارا، وغزير المطر، كما تقل الرغبة لشرب الماء لإزدياد البرودة مع تقدم الأيام
وأضاف: " تنتشر في هذا الوسم أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة نزلات البرد من زكام وانفلونزا بسبب التقلبات الجوية، يستمر فيه زيادة الليل"
وأشار الحصيني إلى أنه تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، تسمد الأشجار".
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.