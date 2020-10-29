الارشيف / اخبار السعوديه

الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك

وايامه 13 يوما.

Advertisements

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات عبر تويتر أن المنزلة الثانية من منازل الوسم هي النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية، تزداد فيها برودة الأجواء ليلا ؛وتخف الحرارة نسبيا نهارا، وغزير المطر، كما تقل الرغبة لشرب الماء لإزدياد البرودة مع تقدم الأيام

وأضاف: " تنتشر في هذا الوسم أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة نزلات البرد من زكام وانفلونزا بسبب التقلبات الجوية، يستمر فيه زيادة الليل"

‏وأشار الحصيني إلى أنه تبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، تسمد الأشجار".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يعلن بدء المنزلة الثانية من الوسم ويحدد مدته وعلاماته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا