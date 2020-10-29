موقع فرنسي يكشف الفضيحة ” قطر طلبت التكفُّل برعاية ضحايا الإرهاب المسيئين للرسول”

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لا يتوقف النظام القطري عن ممارسة فُجره، وكان آخر مواقفه هو الوقوف سرًا بجانب فرنسا في حملة المقاطعة التي شنتها بعض الدولة العربية، على خلفية الإساءة إلى رسول الله “صلّ الله عليه وسلم”.
وتفصيلًا، كشف موقع “لافرانس” الفرنسي في تقرير ترجمته “صدى”، أن قطر تستخدم الجمعية الخيرية القطرية كقناة دفع لتمويل الإخوان المسلمين في أوروبا وأماكن أخرى في العالم وخلق مجالات جديدة للإرهاب من خلال المساجد والمراكز الإسلامية في فرنسا وأوروبا.
وأضاف الموقع: “تم التخطيط لمعظم الهجمات التي ارتكبت في فرنسا خلال العقد الماضي في مراكز دينية أسستها قطر ورعتها”.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية تلقت طلبا من “قطر الخيرية” لدعم ضحايا الإرهاب في فرنسا ورعاية المتضررين من التظاهرات الذين أساءوا إلى رسول الله (صلّ الله عليه وسلم).
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر موقع فرنسي يكشف الفضيحة ” قطر طلبت التكفُّل برعاية ضحايا الإرهاب المسيئين للرسول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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