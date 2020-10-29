في حـادث غريب من نوعه.. ديك يتسبب في مقـتل شرطي فلبيني

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قُتل شرطي فلبيني، بعد مهاجمة ديك له، وقطع شريان فخذه، في حـادث وصفه قائد الشرطة بأنه تمثل سوء طالع لا يمكن تفسيره.
وكانت الشرطة الفلبينية بحسب “دوتشيه فيليه”، قد داهمت مصارعة ديوك غير نظامية، في مقاطعة شمال وسط البلاد، قـتل فيها الشرطي، وألقت القبض على ديكين و3 أشخاص.
واوضح قائد شرطة الإقليم، إن نصل الديك أصاب فخذ الملازم كريستان بولوك اليسرى، ونزف حتى الموت، مشيراً إلى أنه لم يصدق الأمر عندما بلغه الحادث، مؤكداً أنه لم يفقد رَجلا على مدار عمله كشرطي منذ 25 عاماً بسبب مصارعة الديوك.
Source akhbaar24.argaam
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