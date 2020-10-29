فيديو.. حـادث مروع لسيارة تنقلب فوق 3 سيارات متوقفة أمام مقهى على طريق أبها ـــ خميس مشيط

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أظهر مقطع فيديو متداول حـادثاً مروعاً وثقته كاميرا مراقبة أمس (الأربعاء)، حيث انقلبت سيارة فوق 3 سيارات أخرى كانت متوقفة أمام أحد المقاهي على طريق أبها ــ خميس مشيط، فيما تضررت سيارتان أخريان.
وبيّن الفيديو المتداول لحظة مرور سيارة مسرعة انحرفت عن مسارها، ثم اصطدمت بسيارتين قبل أن تنقلب وتسقط فوق 3 سيارات أخرى كانت متوقفة أمام المقهى.
وكشف مقطع فيديو آخر تضرر الجزء الخلفي لسيارتين إضافة إلى تضرر المركبات الثلاث الأخرى، فيما لم يعرف مصير قائد المركبة المتسببة في الحـادث.
Source akhbaar24.argaam
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