نقل الشيخ عايض القرني للعناية المركزة متأثراً بـ”كورونا”

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يرقد الشيخ عايض القرني في غرفة العناية المركزة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض. وكان الشيخ قد أصيب بفيروس كورونا المستجد منذ أيام، وقد تم نقله للمستشفى يوم أمس، فيما أكدت المصادر وجود تحسن في حالته الصحية اليوم. Source almnatiq





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