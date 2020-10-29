وزارة الصحة: 4 شروط توضح طبيعة الحالة المخالطة لمصاب كورونا

أوضحت وزارة الصحة، أربعة شروط يجب توافر أحدها في المخالط لحالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، لبدء العزل الذاتي.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن تعريف الحالة المخالطة يشمل ما يلي:

أولًا: أن يكون المخالط في نطاق مترين لأكثر من 15 دقيقة لحالة مؤكدة.

ثانيًا: تلامس جسدي لحالة مؤكدة.

ثالثًا: تقديم رعاية مباشرة بدون استخدام وسائل السلامة (كالتعرض لإفرازات المريض بدون واقي).

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رابعًا: مشاركة غرفة أو طعام مع حالة مؤكدة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه وبشكل عام عند مخالطة حالة مؤكدة ينبغي أن يعزل الشخص نفسه عن الآخرين قدر الإمكان لمدة 14 يومًا تحسب من آخر يوم تمت فيه مخالطة المصاب.

وعند ظهور أعراض مثل (ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس) يمكن للشخص التوجه لعيادات (تطمن) دون الحاجة لحجز موعد لعمل الفحص.

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