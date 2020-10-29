عقوبة بصمة الحج من غير تصريح.. «الجوازات» الإبعاد 10سنوات

نظام يطبَّق على المخالفين لأداء المشاعر المقدسة
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن عقوبة بصمة الحج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أخوي بصم بصمة حج عام 2001 ونزل خروج نهائي يقدر يدخل السعودية بتأشيرة عمل جديدة؟».
ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر» موضحًا: «عقوبة بصمة الحج من غير تصريح الإبعاد عن المملكة ١٠ سنوات».
و«بصمة الحج» هو نظام بالمملكة يطبق على من قدموا إلى أراضيها لأداء فريضة الحج أو العمرة بشكلٍ مخالف «بدون تصريح»، فيتم «تبصيمهم».
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