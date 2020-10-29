الأمير سلطان بن سلمان: نسعى لأن تصبح السعودية لاعبًا عالميًا في صناعة الفضاء

قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، إنَّ الفضاء قطاع أساسي في الاقتصاد العالمي، يمسّ كلّ جانب من جوانب الحياة على الأرض، متوقعًا نمو الأعمال المتعلقة بالفضاء واقتصاديات الفضاء لتصل إلى تريليونات الريالات مع التقدم.

يُعدّ الأمير سلطان ببن سلمان أول رائد فضاء من دولة عربية أو إسلامية ينطلق إلى الفضاء؛ حيث كان على متن مكوك الفضاء الأمريكي ديسكفري في 1985.

وأضاف الأمير سلطان بن سلمان: نعتقد أنَّ هناك الكثير من الفرص الموجودة في قطاع الفضاء ونحن في السعودية نعتزم الاستفادة من هذه الفرص على جميع المستويات. مُشيرًا إلى أنَّ المملكة تتطلع لأن تصبح لاعبًا عالميًا في صناعة الفضاء مع تعزيز الآفاق لأجيال من السعوديين. وفق تصريحاته لـ«رويترز».

وأشار إلى أنَّ الهيئة تعتزم توقيع اتفاقيات مع وكالات دولية في الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند والإمارات لتعزيز التعاون، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.