حريق السودة.. صور توثق تدخل إخماد «الفرق الراجلة» لمدني عسير لآخر البؤر

قامت الفرق الراجلة من الدفاع المدني بمنطقة عسير، في تتبع وإخماد بعض البؤر المتبقية من حريق السودة.

وذكر الدفاع المدني، عبر حسابه على «تويتر»، أن مدني عسير استمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في حريق السودة، بالفرق الراجلة، وذلك للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات حتى الآن.

وكان مدني عسير أعلن مساء أمس، السيطرة على حريق السودة والذي اندلع في مساحة محدودة.

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وباشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار في مركز السودة.

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