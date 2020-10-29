دون حدوث إصابات.. «مدني عسير» يُعلن السيطرة على حريق السودة

استمرار أعمال التبريد ومراقبة الموقف في الموقع
تمكّن الدفاع المدني بمنطقة عسير من السيطرة على حريق السودة، دون حدوث إصابات حتى الآن، فيما لا تزال أعمال التبريد ومراقبة الموقف قائمة في الموقع .
وكانت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير، مساء الأربعاء، قد باشرت عمليات احتواء وإخماد حريق اندلع في أعشاب وأشجار في مركز السودة.
وكان المتحدث الأمني لوزارة الداخلية صرّح بأنَّ المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحرّي عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عددٍ من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتدَّ على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.
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