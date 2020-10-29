فيديو.. «الداخلية» تُوضح عقوبة التستر على مخالفي نظام الإقامة

طالبت الجميع المبادرة بالإبلاغ عنهم
طالب المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، المواطنين والمقيمين المبادرة بالإبلاغ عن أيِّ تواجد للمخالفين والمتسولين في أي موقع، مؤكدًا عدم تقديم أي مساعدة لهم أو إيوائهم.
وأشار المقدم طلال الشلهوب، في تصريحات لـ«الإخبارية»، إلى أنَّ عقوبة من ينقل أو يقوم بتشغيل متسللين أو التستر عليهم أو إيوائهم غرامة تصل إلى 100 ألف ريال والسجن سنتين، والترحيل إذا كان المخالف وافدًا، مع التشهير ومصادرة مركبة النقل المستخدمة بحكم قضائي.
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