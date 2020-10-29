فترة نجم «السماك» بالسعودية.. «الحصيني» يوضح خصائص الطقس

أوضح الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الخميس هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم، وهو «السماك» وعدد أيامه 13 يومًا، وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية.

وقال الحصيني، عبر «تويتر»، إنه خلال أيام «السماك» تزداد برودة الأجواء ليلًا؛ وتخف الحرارة نسبيًا في النهار، وهو غزير المطر؛ إن قدر الله فيه أمطارًا، كما تقل فيه الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام.

وأشار الحصيني إلى أنه تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة (نزلات البرد من زكام وإنفلونزا) بسبب التقلبات الجوية، وقال الشعبي رحمه الله :«لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد»، يقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخر أيام السماك، كما تستمر فيه زيادة الليل، وتبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة، وتزرع البقول والخضار والورقيات، وتسمد الأشجار.

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وكانت العرب تقول «إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الأضاك. وقل على الماء اللكاك»، وفيه تُحمى خلايا النحل من البرد، وفيه أيضا هجرة الكرك (الأصلع)، وفي آخره بداية هيجان الإبل.

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