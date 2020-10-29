عرَّض حياته وحياة الآخرين للخطر.. «مرور جدة» يُطيح بقائد مركبة متهور

أطاحت الإدارة العامة للمرور بمحافظة جدة، بقائد مركبة نشر مقاطع عبر مواقع التواصل وهو يقود بسرعة جنونية.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المرور السعودي: مرور محافظة جدة يضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يقود المركبة بسرعة عالية جدًا، معرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى أنّه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.