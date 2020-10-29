«البحرين»: نقف صفًا واحدًا مع السعودية ضد كل ما يهدد استقرارها وأمنها

أدانت مواصلة الميليشيات الحوثية الاعتداء على المملكة
استنكرت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدَّة مواصلة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتكررة على المملكة العربية السعودية عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) على الأراضي السعودية، مستهدفة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
كما أشادت «الخارجية البحرينية» ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدّي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها، مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضدَّ كلّ ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدّد أمن واستقرار وسلامة المملكة العربية السعودية.
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