السعودية اليوم / "التعرف الضوئي للنصوص" تقنية بمكتبة الحرم المكي الشريف



مكة المكرمة 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

عقدت إدارة المكتبة الرقمية الذكية بالحرم المكي الشريف أمس، اجتماعاً لبحث سبل تطوير خدماتها الرقمية وكيفية الاستفادة من الأدوات التقنية والحديثة في مجال المكتبات التي من شأنها تمكين الباحثين من تقنية التعرف الضوئي للنصوص بشكل سريع.

وأوضح مدير إدارة المكتبة الرقمية الذكية المهندس محمد بن مقبول المطرفي أن الاجتماع ناقش النتائج المتوقعة من تطبيق التقنية التي تتيح للمستخدمين البحث عن كلمة أو جملة في كامل محتوى الوثيقة أو الكتاب، مؤكداً أنه من خلال التطبيق سيمكن الباحثين من سرعة الوصول إلى المعلومات واستخراجها، عوضا عن الطرق القديمة التي تجبر الباحث من تفقد فهرس الكتاب ثم البحث عن المحتوى عن طريق قراءة العديد من الصفحات للوصول إلى معلومة محددة، مما يستهلك الكثير من الوقت والجهد لدى الباحثين.

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10:51ت م

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