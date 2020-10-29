السعودية اليوم / تسجيل 21048 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا



بروكسل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

سجلت بلجيكا 21048 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 368337 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11170 حالة وفاة .

// انتهى //

10:13ت م

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بروكسل 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واسسجلت بلجيكا 21048 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 132 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأفادت السلطات الصحية في بلجيكا اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 368337 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 11170 حالة وفاة .// انتهى //10:13ت م0024

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