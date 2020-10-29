السعودية اليوم / تعليم شقراء يُطلق مبادرة "سجلهم لنوصلهم"



شقراء 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم بمحافظة شقراء ممثلة في قسم خدمات الطلاب وبالتنسيق مع شركة تطوير للنقل التعليمي مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي تهدف لمساعدة أولياء أمور الطلاب والطالبات على تسجيل أبنائهم في خدمة النقل المدرسي عبر حساباتهم في نظام " نور " .

وبين قسم خدمات الطلاب أن جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي والتربية الخاصة معفيّون من أجور التسجيل حسب التعليمات الصادرة من وزارة التعليم.

// انتهى //

09:46ت م

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