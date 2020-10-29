السعودية اليوم / صفات عباد الرحمن درس بجمعية الدعوة بالطائف



الطائف 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف غداً محاضرة بعنوان "صفات عباد الرحمن "، بجامع التوحيد بالقيم بالطائف عقب صلاة العشاء.

وتأتي هذه الدروس والكلمات ضمن البرامج الدعوية التي تنفذها الجمعية للناس بما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

09:11ت م

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