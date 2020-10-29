السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالدرعية تباشر برامجها وفعالياتها لحملة "الصلاة نور"



الرياض 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض تنفيذ برامج وفعاليات حملة (الصلاة نور) ميدانياً وتوعوياً، التي أطلقتها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودشنها معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

وكثفت هيئة الدرعية الحضور الميداني في الأسواق التجارية والشوارع والحدائق العامة، إضافة إلى نشر عدد من الرسائل التوعوية والوقائية المشتملة على عبارات توعوية عن أهمية الصلاة وعظم الشعيرة المباركة عبر شاشات الأسواق والمراكز التجارية.

وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض خالد بن عبدالله العسيري أنه تم تفعيل حملة (الصلاة نور) في جميع الوسائل المتاحة وحث أفراد المجتمع على أداء الصلاة وإقامة هذه الشعيرة وبيان فضلها ومكانتها.

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08:29ت م

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