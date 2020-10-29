السعودية اليوم / تعليم الطائف ينهي توزيع أكثر من 1600 جهاز لوحي للطلاب والطالبات المسجلين في تكافل



الطائف 12 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 29 أكتوبر 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف توزيع الدفعة الثالثة من الأجهزة المُقدمة من مؤسسة تكافل للطلاب والطالبات المسجلين لديها، والمخصصة في دفعتها الثالثة للمرحلة المتوسطة، والبالغ عددها 1601 جهاز للبنين والبنات.

وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أن هذه الدفعة تم توزيعها على طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة المسجلين في برنامج تكافل وذلك بواقع 766 جهازاً للبنين و 835 جهازاً للبنات، لتمكينهم من مواصلة تعليمهم عن بعد خلال هذه المرحلة الاستثنائية، حيث تولت إدارة التوجيه والإرشاد للبنين المشرفة على البرنامج آلية التوزيع بالتنسيق مع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية بما يضمن وصولها للطلاب والطالبات في أسرع وقت ممكن، مثمناً الجهود الكبيرة لمؤسسة تكافل الخيرية ودعمها الطلاب والطالبات المحتاجين في المدارس لمواصلة تحصيلهم العلمي.

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08:24ت م

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