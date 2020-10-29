السعودية | د.رجاء الله السلمي :الحضور الجماهيري مرتبط بالجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:28 صباحًا, 29 أكتوبر 2020 م المناطق_متابعات نفى وكيل وزارة الرياضة الدكتور رجاءالله السلمي ما يتم تداوله حول مناقشة فكرة السماح للجماهير بالحضور بأي نسبة كانت في نهائي كأس الملك، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات مرتبطه بالجهات المعنية بمتابعة مستجدات فايروس كورونا المستجد، مؤكداً في الوقت ذاته أن اتخاذ أي قرار في هذا الجانب يكون وفقاً لما يرد من تقارير رسمية كون سلامة الجمهور والحضور هي الأولوية في ذلك.

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