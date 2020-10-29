شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. النيابة العامة: الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت النيابة العامة أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظاماً، ويُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي بما في ذلك إضرام النار بها أو قطع الأشجار أو الشُجيرات أو اقتلاعها أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

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