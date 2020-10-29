2020-10-29

السماك يبدأ اليوم .. يستمر 13 يومًا وتنتشر فيه أمراض الحساسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إن اليوم الخميس هو أول أيام المنزلة الثانية من منازل الوسم وهو السماك، وأيامه 13 يومًا وهو النجم الخامس من نجوم الخريف وآخر النجوم الشامية.

خصائص السماك:

وأضاف الحصيني في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن السماك تزداد فيها برودة الأجواء ليلًا وتخف الحرارة نسبيًا نهارًا، ومعروف بأنه غزير المطر إن قدر الله فيه أمطار، وفيها تقل الرغبة لشرب الماء لازدياد البرودة مع تقدم الأيام كما تنتشر فيه أمراض الحساسية بأنواعها المختلفة “نزلات البرد من زكام وأنفلونزا” بسبب التقلبات الجوية حيث قال الشعبي رحمه الله: “لا يطلع السماك إلا وهو غارز ذنبه في برد” ويقصد بذلك ارتفاع نسبة تقدم موجات البرد خاصة آخره آخر أيام السماك.

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وتابع الحصيني أن في السماك يستمر زيادة الليل وتبدأ فيه زراعة القمح والشعير في وسط المملكة كما تزرع البقول والخضار والورقيات وتسمد الأشجار.

ولفت إلى أن العرب كانوا يقولون “إذا طلع السماك ذهبت العكاك واستقامت الاضاك، وقل على الماء اللكاك”.، حيث تحمى فيه خلايا النحل من البرد وفيه هجرة الكرك (الأصلع) و آخره بداية هيجان الإبل.

طقس اليوم:

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم سماءً غائمة جزئيًا على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوبًا.



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