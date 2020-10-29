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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مكتسبة بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة أمس الأربعاء حينما هبطت 5%، مع إعادة تطبيق قرارات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة إصابات "كورونا".
وقررت كل من فرنسا وألمانيا تشديد قيود التباعد الاجتماعي، وسط زيادة إصابات "كورونا" بمستويات قياسية في ظل الموجة الثانية.
كما اكتسبت أسعار الخام زخمًا من وقف ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشيًّا عن نصف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب إعصار "زيتا".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 39.18 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 37.48 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط
تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط بنحو 0.2%صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مكتسبة بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة أمس الأربعاء حينما هبطت 5%، مع إعادة تطبيق قرارات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة إصابات "كورونا".
وقررت كل من فرنسا وألمانيا تشديد قيود التباعد الاجتماعي، وسط زيادة إصابات "كورونا" بمستويات قياسية في ظل الموجة الثانية.
كما اكتسبت أسعار الخام زخمًا من وقف ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشيًّا عن نصف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب إعصار "زيتا".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 39.18 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 37.48 دولارًا للبرميل.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:31 AM
صعدت عقود خام "نايمكس" إلى 37.48 دولارًا للبرميل
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، مكتسبة بعض الزخم لتعويض الخسائر المسجلة أمس الأربعاء حينما هبطت 5%، مع إعادة تطبيق قرارات الإغلاق في أوروبا بسبب زيادة إصابات "كورونا".
وقررت كل من فرنسا وألمانيا تشديد قيود التباعد الاجتماعي، وسط زيادة إصابات "كورونا" بمستويات قياسية في ظل الموجة الثانية.
كما اكتسبت أسعار الخام زخمًا من وقف ثلثي إنتاج النفط في خليج المكسيك وما يقل هامشيًّا عن نصف إنتاج الغاز الطبيعي بسبب إعصار "زيتا".
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر بنحو 0.2% إلى 39.18 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 08:50 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 37.48 دولارًا للبرميل.
، تعاملات الخميس.. ارتفاع أسعار النفط بنحو 0.2% ،
المصدر : الخليج 365
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