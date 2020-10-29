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قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني عسير" من السيطرة على حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
الدفاع المدني
بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-10-29
قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني عسير" من السيطرة على حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
09:08 AM
بالفِرَق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن
قالت مديرية الدفاع المدني: إن مدني #عسير يستمر في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في #حريق_السودة بالفِرَق الراجلة؛ للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة.. ولا إصابات ولله الحمد حتى الآن.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، قد أعلنت في وقت سابق، تمكّن "مدني عسير" من السيطرة على حريق السودة الذي نشب في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية بقرية القوز في مركز السودة.
، بالصور.. مدني عسير يواصل أعمال التبريد ومكافحة البؤر في حريق السودة ،
المصدر : الخليج 365
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