، البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكة ،

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أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.البحرين ميليشيات الحوثي
البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-10-29
أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.
29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442
08:37 AM
أكدت موقفها في الوقوف صفًّا واحدًا مع السعودية ضد كل ما يهدد أمنها
أدانت البحرين بشدة، مواصلة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، اعتداءاتها المتواصلة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة نجران، وإطلاق 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) مستهدفة أمن وسلامة المدنيين.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في التصدي واعتراض الصاروخ البالستي والطائرات المفخخة وتدميرها؛ مؤكدة موقف مملكة البحرين الثابت في الوقوف صفًّا واحدًا مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها؛ مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة التي تهدد أمن واستقرار وسلامة المملكة.
، البحرين تُدين مواصلة المليشيا الحوثية الاعتداء على المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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