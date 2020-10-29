شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تبريد حريق السوده ولا إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أكد الدفاع المدني اليوم الخميس حسابه في "تويتر" مواصلة تبريد ومكافحة بعض البؤر في حريق السودة . وبين في تغريدته: "يواصل مدني عسير أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في حريق السودة بالفرق الراجلة للتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة ولا إصابات حتى الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار تبريد حريق السوده ولا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.