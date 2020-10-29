شكرا لقرائتكم خبر عن مليون زهرة ووردة لتزيين شوارع وميادين الطائف والان نبدء بالتفاصيل
وتشمل زراعة شتلات الأزهار الحولية الشتوية المنتجة بمشاتل الامانة وتشمل البتونيا، والقطبية، وفم السمكة، وملفوف الزينة، والأقحوان، والخمطية، والمنثور، والفلوكس وغيرها، إلى جانب إنتاج نباتات عشبية معمرة تزهر في فصلي الخريف والشتاء.
وتعمل أمانة الطائف على إنتاج كميات كبيرة من الشتلات من بداية الموسم، حيث تتم الزراعة في تواريخ مختلفة لضمان الزراعة المستمرة للشتلات طوال الموسم لتلبية احتياجات المواقع من الشتلات المطلوبة, مع استبدال ما يتلف منها، في حين عملت الأمانة على إنتاج الشتلات بجميع الأنواع والألوان بطاقة إنتاجية عالية.
كما تعمل الفرق الزراعية وفرق الصيانة على إعداد أحواض الزراعة والتخلص من الحشائش وتسويتها ومد شبكات الري وصيانتها, ووضع الأسمدة المخصصة لكل نوع، ومتابعة نمو النباتات والتعشيب وتسميد التربة ورش المبيدات الوقائية للشتلات الزراعية.
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