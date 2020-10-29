شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: الصبر لن يكون على حساب سلامة المدنيين والان نبدء بالتفاصيل
وشدد المالكي على أن الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية في التصدي لهذه الهجمات، مضيفاً أن وضع الحوثيين على الأرض في مأرب والجوف "يائس وتعيس".
وأضاف أن ميليشيات الحوثي عاجزة عن تحقيق أي نصر في الجوف، مشيرًا إلى أن أكثر من 300 عنصر تخسرهم الميليشيا الإرهابية يوميا في مأرب والجوف.
وأكد المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن إملاءات الحرس الثوري الإيراني واضحة في صنعاء المحتلة، مؤكدًا أن قوات التحالف مستمرة في تدمير القدرات النوعية للميليشيات الحوثية الإرهابية.
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