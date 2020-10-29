فيديو.. حكم قول: أنت رجل نحس

2020-10-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، على سؤال بشأن حكم قول أنت رجل نحس، أو قول نفس الوصف على أي شيء آخر.

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وأكد الخثلان خلال حواره إلى برنامج “يستفتونك” المذاع على قناة “الرسالة”، أن الأمر إن كان المقصود به أن الشخص هو المتسبب في حصول الشر أو السوء فهذا لا يجوز، أما إن كان المقصود الإخبار عن الواقع فلا بأس به.

وتابع أنه كما يجوز قول إن هذا الإنسان مبارك فإن الإنسان قد يكون أيضًا نذير شؤم أو قلة بركة، مشيرًا لقول الله تعالى: (سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا ).

وأشار إلى حديث النبي ﷺ: “الشؤم في ثلاث الدار والدابة والمرأة”، موضحًا أن الله قد يجعل في بعض هذه الأشياء بركة وقد يجعل فيها الشؤم حسب حكمته البالغة.



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