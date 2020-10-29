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خالد السليمان: لماذا 500 ألف ريال لذوي المتوفين بسبب كورونا؟!
السعودية تتبوأ مكانها على عرش الإنسانية بكل جدارة
متابعات الخليج 365 - الرياض
علق الكاتب خالد السليمان في مقاله المنشور بجريدة “عكاظ” اليوم الخميس، على إقرار مجلس الوزراء صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفين من العاملين في القطاع الصحي الحكومي والأهلي بسبب جائحة فيروس كورونا كوفيد ١٩.
وجاء في نص مقال خالد السليمان بعنوان “لماذا 500 ألف” ما يلي:
القرار الذي شمل المواطنين وغير المواطنين ومنذ تسجيل أول حالة إصابة جاء في وقت تعيش جميع دول العالم تحت ضغط الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الجائحة العالمية وتتبع إجراءات تقشفية حادة للحد من إنفاقها!
لكن في السعودية، كان وما زال وسيظل الإنسان مقدما على المال، والمال مسخرًا لتلبية احتياجات الإنسان، وما هذه المبادرة إلا إضافة لتاريخ طويل من تسخير ثروات الوطن ومقدراته لتنمية البلاد ورخاء المجتمع!
وفي كل الأزمات المالية التي مرت بنا عبر السنين كان الحرص على تخفيف أعباء متابعات الخليج 365 من آثارها عنصرًا أساسيًا في أي سياسة مالية للحد من الإنفاق، ومن هنا يأتي تثمين هذه المبادرة الإنسانية التي لم تميز بين مدني وعسكري أو عامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص أو مواطن سعودي أو غير سعودي، فتضحيات جميع العاملين في القطاع الصحي محل التقدير!
والعاملون في القطاع الصحي خلال هذه الجائحة هم جنود يحملون أرواحهم على خطوط المواجهة الأمامية في معركة الحياة والموت ضد هذا الفايروس القاتل، فلا كلمات اللغة تقدر جهودهم ولا مال الدنيا يثمن تضحياتهم، لذلك اعتبرت دائما مهنة الممارس الصحي بأنها من أنبل وأرفع المهن!
باختصار.. في مملكة الإنسانية، تتبوأ السعودية مكانها على عرش الإنسانية بكل جدارة واستحقاق!
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