شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..استمرار أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في حريق السودة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

لا زال رجال الدفاع المدني بعسير مستمرين في أعمال التبريد ومكافحة بعض البؤر في حريق السودة، الذي وقع مساء أمس الأربعاء.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا، أظهرت قيام الفرق الراجلة بالتأكد من عملية الإخماد والسيطرة الكاملة، مشيرة أنه لا إصابات حتى الآن.

وكان أمير عسير الأمير تركي بن طلال، قد وقف على إخماد الحريق، واستعرض مراحل السيطرة عليه بغرفة العمليات الأمنية.

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