شكرا لمتابعة خبر عن الخثلان يوضح حكم قول " أنت رجل نحس " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم وصف شخص بكلمة "نحس ". أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم وصف شخص بكلمة "نحس ". وقال الخثلان خلال برنامج " يستفتونك ": " إن كان المقصود بقول كلمة نحس بأن الإسان هو سبب حدوث السوء والشر، فهذا لايجوز ". Advertisements وتابع: " لكن وصف الإنسان بأنه شؤم أو غير مبارك فلا بأس به بمعنى أنه لا يلحظ فيه البركة "، مستشهدا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: " إِنما الشؤم في ثَلَاثة: في الفرس، والمرأة، والدار ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخثلان يوضح حكم قول " أنت رجل نحس " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.