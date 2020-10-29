جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 18 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (18) وظيفة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، الاحساء، جدة) حسب المسميات والشروط التالية:
– مشغل رسومات أول – للنساء – الاحساء (Graphics Operator I)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تصميم جرافيك) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التصميم.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.
– داعم فني ثاني – للنساء – الاحساء (Technical Support II)
المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.
– مبرمج – للنساء – الاحساء (Programmer)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في تطوير واختبار البرمجيات.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.
– منسق إداري – للنساء – الرياض (Administrative Coordinator)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، لغة إنجليزية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإدارة المكتبية.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.
– فني اتصالات ثاني – للنساء – الرياض (Communication Technician II)
المتطلبات: دبلوم (فني اتصالات) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/3/23هـ.
– أخصائي إحصاء حيوي – للرجال والنساء – الرياض (Bio Statistician)
المتطلبات: ماجستير فأعلى في تخصص (الاحصاء الحيوي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/18هـ.
– ممرض ثاني – للرجال والنساء – الرياض (Staff Nurse II)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن سنتين وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/18هـ.
– داعم فني ثاني – للرجال والنساء – الرياض (Technical Support II)
المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/17هـ.
– داعم فني أول – للرجال والنساء – جدة (Technical Support I)
المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/17هـ.
– فني مكتبة – للرجال – الرياض (Research Aide – KAIMRC)
المتطلبات: بكالوريوس (مكتبات وعلم المعلومات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.
آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/17هـ.
– داعم فني أول – للرجال والنساء – الرياض (Technical Support I)
المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.
آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/3/16هـ.
– قائد فريق التطبيقات – للرجال والنساء – جدة (Team Leader Application)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب،تقنية معلومات، نظم معلومات، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات كمبرمج.
آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/3/16هـ.
– مسؤول موقع إلكتروني – للرجال والنساء – جدة (Webmaster)
المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المواقع والتصميم.
آخر موعد للتقديم: الأحد 1442/3/15هـ.
– مساعد تموين – للرجال – الرياض (Assistant Librarian)
المتطلبات: دبلوم (لا يشترط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة المواد أو التموين أو مجال مشابه.
آخر موعد للتقديم: السبت 1442/3/14هـ.
– معقب أول – للرجال – الرياض (Expeditor I)
المتطلبات: الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.
آخر موعد للتقديم: الجمعة 1442/3/13هـ.
– عالم أبحاث مشارك – للرجال والنساء – الرياض (Associate Research Scientist – KAIMRC)
المتطلبات: درجة الدكتوراه في علوم الأمراض السريرية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحوث الطبية.
آخر موعد للتقديم: الخميس 1442/3/12هـ.
– مسؤول شؤون الطلاب ثاني – للرجال – الرياض (Student Affairs Officer II)
المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في جامعة أو منظمة كبرى.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/11هـ:
– مشرف مركز الاتصال – للرجال والنساء – الرياض (Communication Technician II)
المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مراكز الاتصال تشمل خبرة إشرافية.
آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/11هـ:
الشروط العامة:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– حاصلة على المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة.
– إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز المستوى المطلوب الموضح في الوصف الوظيفي.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA
Source wadhefa
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