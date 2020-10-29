جامعة الملك سعود للعلوم الصحية تعلن 18 وظيفة لحملة كافة المؤهلات

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تعلن جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر (18) وظيفة للرجال والنساء حملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى) في كل من (الرياض، الاحساء، جدة) حسب المسميات والشروط التالية:

– مشغل رسومات أول – للنساء – الاحساء (Graphics Operator I)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تصميم جرافيك) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التصميم.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.

– داعم فني ثاني – للنساء – الاحساء (Technical Support II)

المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.

– مبرمج – للنساء – الاحساء (Programmer)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في تطوير واختبار البرمجيات.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.

– منسق إداري – للنساء – الرياض (Administrative Coordinator)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، لغة إنجليزية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال الإدارة المكتبية.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/24هـ.

– فني اتصالات ثاني – للنساء – الرياض (Communication Technician II)

المتطلبات: دبلوم (فني اتصالات) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/3/23هـ.

– أخصائي إحصاء حيوي – للرجال والنساء – الرياض (Bio Statistician)

المتطلبات: ماجستير فأعلى في تخصص (الاحصاء الحيوي) مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/18هـ.

– ممرض ثاني – للرجال والنساء – الرياض (Staff Nurse II)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس (تمريض) مع خبرة لا تقل عن سنتين وتصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/18هـ.

– داعم فني ثاني – للرجال والنساء – الرياض (Technical Support II)

المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/17هـ.

– داعم فني أول – للرجال والنساء – جدة (Technical Support I)

المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/17هـ.

– فني مكتبة – للرجال – الرياض (Research Aide – KAIMRC)

المتطلبات: بكالوريوس (مكتبات وعلم المعلومات) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه.

آخر موعد للتقديم: الثلاثاء 1442/3/17هـ.

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– داعم فني أول – للرجال والنساء – الرياض (Technical Support I)

المتطلبات: دبلوم (دعم فني) أو ما يعادله مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/3/16هـ.

– قائد فريق التطبيقات – للرجال والنساء – جدة (Team Leader Application)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب،تقنية معلومات، نظم معلومات، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات كمبرمج.

آخر موعد للتقديم: الإثنين 1442/3/16هـ.

– مسؤول موقع إلكتروني – للرجال والنساء – جدة (Webmaster)

المتطلبات: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن سنتين في إدارة المواقع والتصميم.

آخر موعد للتقديم: الأحد 1442/3/15هـ.

– مساعد تموين – للرجال – الرياض (Assistant Librarian)

المتطلبات: دبلوم (لا يشترط تخصص محدد) مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال إدارة المواد أو التموين أو مجال مشابه.

آخر موعد للتقديم: السبت 1442/3/14هـ.

– معقب أول – للرجال – الرياض (Expeditor I)

المتطلبات: الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال.

آخر موعد للتقديم: الجمعة 1442/3/13هـ.

– عالم أبحاث مشارك – للرجال والنساء – الرياض (Associate Research Scientist – KAIMRC)

المتطلبات: درجة الدكتوراه في علوم الأمراض السريرية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال البحوث الطبية.

آخر موعد للتقديم: الخميس 1442/3/12هـ.

– مسؤول شؤون الطلاب ثاني – للرجال – الرياض (Student Affairs Officer II)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، إدارة عامة) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن سنتين في جامعة أو منظمة كبرى.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/11هـ:

– مشرف مركز الاتصال – للرجال والنساء – الرياض (Communication Technician II)

المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مراكز الاتصال تشمل خبرة إشرافية.

آخر موعد للتقديم: الأربعاء 1442/3/11هـ:

الشروط العامة:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– حاصلة على المؤهل والخبرة المطلوبة للوظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية واجتياز المستوى المطلوب الموضح في الوصف الوظيفي.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2P8xOKA

Source wadhefa

