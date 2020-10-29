شركة السوق المالية السعودية تداول تعلن عن توفر وظائف إدارية وتقنية

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تعلن شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة في مقرها (بالرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة على النحو التالي:

– قائد فريق الرقابة المالية (Financial Control Team Leader)

المتطلبات: بكالوريوس فأعلى تخصص (مالية، محاسبة، إدارة أعمال) مع خبرة سابقة في مجال الرقابة المالية.

– مطور برامج رئيسي (Software Lead Developer)

الوصف الوظيفي: بكالوريوس (علوم حاسب، هندسة حاسب، هندسة برمجيات) أو ما يعادلهم مع خبرة سابقة في نفس المجال.

الشروط العامة:

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– خبرة سابقة في نفس المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

نبذة عن الشركة:

السوق المالية السعودية (تداول) شركة حكومية تم تأسيسها في 2007/3/19هـ برأس مالي (1,200,000,000) ريال مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتعد تداول هي الجهة الوحيدة المصرح لها بالعمل كسوق للأوراق المالية في المملكة العربية السعودية، حيث تقوم بإدراج الأوراق المالية وتداولها وتطبيق نظام السوق المالية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأربعاء 1442/3/11هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/3e5QKpz

Source wadhefa

