أمانة منطقة الرياض تعلن 28 وظيفة من المرتبة السادسة حتى التاسعة

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تعلن أمانة منطقة الرياض عن طرح (28) وظيفة للرجال والنساء من المرتبة (السادسة) حتى (التاسعة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية والهندسية) من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على النحو التالي:
– باحث قانوني مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مراقب أسواق (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مصمم جرافيك (عدد 1 – المرتبة السادسة)
– مهندس معماري مساعد (عدد 2 – المرتبة السابعة)
– مهندس تنسيق مواقع مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)
– مهندس مدني مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– مهندس كهربائي مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)
– مهندس معماري (عدد 9 – المرتبة الثامنة)
– مهندس مدني (عدد 1 – المرتبة الثامنة)
– مدقق حسابات (عدد 1 – المرتبة الثامنة)
– مهندس مدني (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مستشار قانوني مساعد (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مراجع مالي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– محامي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
– مهندس تخطيط (عدد 1 – المرتبة التاسعة)
المستهدفين في الإعلان:
– خريجي وخريجات درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
– ستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية.
ملاحظات:
– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد سبق لهم حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (لوظائف المهندسين بالمرتبة السابعة).
– يجب التأكد من صحة البيانات والاختيار من الوظائف المعلنة.
– جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية.
– ستتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً.
– ستجرى عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية.
– ستيم الترشيح النهائي بعد الإنتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).
– سيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع أمانة منطقة الرياض على شبكة الإنترنت.
طريقة التقديم:
التقديم عبر نظام جدارة على الرابط: http://bit.ly/328tsbY اعتباراً من الأحد القادم 1442/3/15هـ حتى الخميس الموافق 1442/3/19هـ.
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
Source wadhefa
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