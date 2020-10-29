أمانة منطقة الرياض تعلن 28 وظيفة من المرتبة السادسة حتى التاسعة

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تعلن أمانة منطقة الرياض عن طرح (28) وظيفة للرجال والنساء من المرتبة (السادسة) حتى (التاسعة) على سلم رواتب الموظفين العام (الإدارية والهندسية) من خلال منظومة التوظيف (جدارة) على النحو التالي:

– باحث قانوني مساعد (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– مراقب أسواق (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– مصمم جرافيك (عدد 1 – المرتبة السادسة)

– مهندس معماري مساعد (عدد 2 – المرتبة السابعة)

– مهندس تنسيق مواقع مساعد (عدد 1 – المرتبة السابعة)

– مهندس مدني مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)

– مهندس كهربائي مساعد (عدد 3 – المرتبة السابعة)

– مهندس معماري (عدد 9 – المرتبة الثامنة)

– مهندس مدني (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– مدقق حسابات (عدد 1 – المرتبة الثامنة)

– مهندس مدني (عدد 1 – المرتبة التاسعة)

– مستشار قانوني مساعد (عدد 1 – المرتبة التاسعة)

– مراجع مالي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)

– محامي (عدد 1 – المرتبة التاسعة)

– مهندس تخطيط (عدد 1 – المرتبة التاسعة)

المستهدفين في الإعلان:

– خريجي وخريجات درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– ستكون الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية.

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ملاحظات:

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة قد سبق لهم حضور الاختبار المهني المحدد للجامعيين (لوظائف المهندسين بالمرتبة السابعة).

– يجب التأكد من صحة البيانات والاختيار من الوظائف المعلنة.

– جميع الوظائف تتطلب مقابلة شخصية.

– ستتم دعوة أكثر من متقدم ومتقدمة على كل وظيفة من المتقدمين والمتقدمات الأعلى نقاطاً.

– ستجرى عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية.

– ستيم الترشيح النهائي بعد الإنتهاء من (مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية).

– سيتم إعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقع أمانة منطقة الرياض على شبكة الإنترنت.

طريقة التقديم:

التقديم عبر نظام جدارة على الرابط: http://bit.ly/328tsbY اعتباراً من الأحد القادم 1442/3/15هـ حتى الخميس الموافق 1442/3/19هـ.

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

Source wadhefa

