آيفون 12 يخفي ميزة سرية للشحن اللاسلكي العكسي

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ألمح ملف من لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية FCC إلى ميزة كامنة في هاتف آيفون 12 الجديد من آبل، وهي الميزة التي قد تسمح يومًا ما للهاتف بشحن الملحقات الأخرى لاسلكيًا.

وقد تكون سلسلة آيفون 12 من آبل تخفي ميزة مهمة ترددت شائعات عن ظهورها لأول مرة مع أجهزة آيفون 11 العام الماضي. وتُعرف هذه الوظيفة باسم الشحن اللاسلكي العكسي أو الشحن اللاسلكي “الثنائي”، وتُمكّن هذه الوظيفة الهواتف الذكية من استخدام ملف الشحن الحثّي لشحن الملحقات الأصغر، أو حتى الهواتف الأخرى.

وظهر الدليل على أن نطاق آيفون الجديد من آبل قد يدعم الميزة في ملف تنظيمي حديث يوضح بالتفصيل مواصفات هواتف الشركة لعام 2020. وتشير الوثيقة – التي اكتشفها (جيريمي هورويتز) من موقع VentureBeat التقني – على ما يبدو إلى بروتوكول MagSafe الجديد الذي ظهر لأول مرة مع هواتف آيفون 12 في وقت سابق من الشهر الحالي.

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وقال هورويتز: “بالإضافة إلى القدرة على الشحن بواسطة شاحن WPT المكتبي، فإن طُرز آيفون 2020 تدعم أيضًا وظيفة شحن WPT عند 360 كيلوهرتز لشحن الملحقات ومن ذلك ملحق آبل الخارجي المحتمل في المستقبل”.

وحتى مع كونها مجرد تكهنات، إلا أن الميزة الموضحة يمكن أن تتيح شحن ملحقات MagSafe المرفقة، ويشمل ذلك الأجهزة غير المعلن عنها، مثل: منتج AirPods من الجيل التالي. وبالأمس فقط، ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية أن شركة آبل ستقدم طُرز AirPods الجديدة، ويشمل ذلك: الجيل الثاني من AirPods Pro، في أوائل عام 2021.

وترددت شائعات سابقًا عن أن شركة آبل ستقدم شحنًا عكسيًا بهواتف آيفون في أوائل عام 2019. وفي ذلك الوقت، توقع المحلل (مينج-تشي كو) من شركة TF Securities أن هاتف آيفون في ذلك العام – الذي كان آيفون 11 – يتميز بشحن لاسلكي “ثنائي”.

ويشير اكتشاف اليوم إلى أن آبل استمرت في العمل على ميزة الشحن والوظائف المدمجة في بروتوكول MagSafe الخاص بها. ومن الناحية النظرية، يمكن تنشيط الشحن اللاسلكي العكسي من خلال تحديث برمجي، ولكن لا يزال من غير الواضح هل تنوي آبل فعل ذلك، ومتى.

Source aitnews

