تسريبات: سامسونج قد تطلق جالكسي S21 بلا شاحن ولا سماعات أيضاً

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قد تكون حفلة الاستهزاء من آبل قد خفت حدتها بعد أن أعلنت لنا أن هاتفها آيفون 12 سيأتي بدون شاحن ولا سماعة، لكن يبدو أن آبل ترسم استراتيجيات في السوق لتتبعها باقي الشركات، حيث أن سامسونج قد تفعلها أيضاً مع هاتفها جالكسي S21 أو S30.

كانت سامسونج قد سخرت من خطوة آبل حين إطلاق هواتف آيفون 12، لكن بعض المصادر تقول أن الشركة الكورية تفكر باتباع نفس النهج وإزالة الشاحن والسماعات من علبة هاتف جالكسي S21.

بعض المصادر تفيد بأن سامسونج قد تتبع خطوات تدريجية في هذه العملية، فتزيل السماعات فقط هذا العام وتبقي على الشاحن، ولعلها في العام القادم تزيل الشاحن أيضاً.

حالياً لو أردت الاستفادة من الشحن السريع بقدرة 45 واط فإنك بحاجة لشراء شاحن منفصل مختلف عن تلك التي تأتي مع هواتف سامسونج حيث أنها باستطاعة 25 واط فقط.

لا معلومات بعد إن كانت شركة سامسونج ستخفض سعر هاتفها بعد إزالة الشاحن و/أو السماعة منه، حيث أن آبل لم تغير السعر بالتالي ارتفع هامش ربحها وانخفض حجم صندوقها بالتالي انخفضت التكاليف أيضاً.

يذكر أن دوافع آبل المعلنة كانت الحفاظ على البيئة، و تركّز شاومي أيضاً على الحفاظ على البيئة من خلال استخدام مخلفات بلاستيكية أقل في هواتفها والتغليف، فهل تتبع خطى الكبار العام القادم؟

Source tech-wd

